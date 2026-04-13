Excuses na tonen verkeerde persoon in Opsporing Verzocht

Vandaag, 21:51

In het tv-programma Opsporing Verzocht is vorige week een jongeman ten onrechte als verdachte getoond. De politie en de makers van het programma hebben maandag excuses aangeboden voor de fout.

Het ging mis in een item over een zware mishandeling in een discotheek in Markelo. Volgens de politie zijn in de montage twee verschillende jongens aangezien voor één persoon, waardoor de verkeerde persoon als verdachte in beeld kwam.

Grote impact van fout

De politie benadrukt dat er normaal gesproken "met grote nauwkeurigheid" aan het programma wordt gewerkt en dat men zich bewust is van de impact van zo'n vergissing.

Met de betrokkenen is inmiddels contact geweest. In overleg is besloten om een rectificatie te plaatsen, zowel op televisie als op de website van de politie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

