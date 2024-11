Opmerkelijk moment in De Alleskunner: realityster Kasia's lippen blijken niet groot genoeg

Met de finale in zicht vliegt ze eruit. Realityster Kasia slaagt zaterdag in De Alleskunner VIPS niet in een spel waarbij ze dobbelstenen moet balanceren op een spatel met behulp van haar tanden en lippen.

Realityster, onderneemster en model Kasia Dolkowska werd bekend door de realityserie Keeping Up With The Balkjes op Linda TV, waarin ze samen met hartsvriendinnen Amanda en Daniëlle Balk te volgen is. De van oorsprong Poolse is ook succesvol als influencer.

'Mijn lippen zijn het volste. Even kijken of dat een voordeel is', zegt Kasia voorafgaand aan de opdracht. Maar ondanks haar voluptueuze vormen én lippen, weet ze zaterdagavond de dobbelstenen niet in de lucht te houden. En dus is ze geen alleskunner. Negen vips gingen zaterdagavond wel door naar de finale.