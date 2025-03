Nostalgische comeback: Jochem van Gelder brengt 'Praatjesmakers' terug

Het programma 'Praatjesmakers' keert binnenkort eenmalig terug. Niet op televisie, maar in een theaterversie. In mei, tijdens het evenement Beeld & Geluid Spoelt Terug, gaat presentator Jochem van Gelder twee shows maken in Beeld & Geluid in Hilversum. Dat maakte hij dinsdag bekend in De Coen & Sander Show op radiozender JOE.

Van Gelder maakte het programma tussen 2000 en 2010 voor de NCRV. Hij sprak daarin met jonge kinderen over verschillende onderwerpen, wat grappige en ontroerende momenten opleverde. SBS6 maakte later onder de naam Alles Kids een remake van de show met Jeroen van Koningsbrugge.

Een herstart op tv ziet Van Gelder wel zitten. "Ik zou het best willen maken, maar als iemand anders het maakt, zou het ook oké zijn. Ik denk dat er wel behoefte is aan een programma wat positief is, wat een beetje met een lach is, een beetje relativerend ook. Kinderen die ons volwassenen een spiegel voorhouden, een beetje positiviteit."

ANP / Hart van Nederland