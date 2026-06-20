Nieuwe animatieserie Pippi Langkous in de maak, mét Nederlands randje

Het personage Pippi Langkous vierde vorig jaar nog haar tachtigjarig bestaan, maar nu komt er iets nieuws bij in de franchise. Het meisje uit de Zweedse kinderboeken krijgt een nieuwe animatieserie. Het wordt volgens het Amerikaanse blad Variety een moderne herinterpretatie. Een Nederlands productiehuis werkt eraan mee.

Net als het originele verhaal draait de nieuwe serie om een meisje met rood haar en sproeten, die met een aapje en een tas vol gouden munten op haar paard rijdt. Het worden 52 afleveringen. Waar de serie op te zien is, is nog niet duidelijk. De productie begint naar verwachting in oktober dit jaar. Studiocanal, de filmstudio achter de reeks, werkt onder andere samen met het Amsterdamse Submarine aan de serie. Dit bedrijf is ook al sinds 2019 betrokken bij een speelfilm over het Zweedse meisje.

Pippi Langkous is jarenlang op de Nederlandse televisie geweest. Actrice Paula Majoor sprak de Nederlandse stem in van het meisje.