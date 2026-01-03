Volg Hart van Nederland
Nieuw seizoen Wie is de Mol? speelt zich af in Tanzania

Vandaag, 21:28

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? speelt zich af in Tanzania. De eerste aflevering van de nieuwe reeks is te zien op 28 februari, maakte AVROTROS zaterdag bekend. Het seizoen wordt weer gepresenteerd door Rick van de Westelaken.

Tot de kandidaten behoren dit seizoen presentatoren Milan van Dongen, Bram Krikke, Daan Boom, Nienke van Dijk, Quinty Misiedjan en Geraldine Kemper. Ook acteurs Nasrdin Dchar, Delilah Warcup-van Eyck en Matteo van de Grijn en seksuologe Eveline Stallaart doen mee.

In Wie is de Mol? moeten de kandidaten opdrachten uitvoeren en zoveel mogelijk geld verzamelen. Een van de kandidaten is de mol en moet de opdrachten saboteren. Het programma is toe aan het 26e reguliere seizoen.

Door ANP

