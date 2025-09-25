Medisch Centrum West keert terug: dit kun je verwachten

De ziekenhuisserie Medisch Centrum West krijgt een tweede seizoen. Dat heeft SBS6 donderdag bekendgemaakt. De reboot bleek vorig jaar een kijkcijferhit: inclusief uitgesteld kijken trok het eerste seizoen gemiddeld 1,1 miljoen kijkers per aflevering.

Nieuw dit seizoen is Wendy van Dijk, die in de huid kruipt van Marleen. Als bestuurslid moet zij het ziekenhuis klaarmaken voor de toekomst. De serie volgt opnieuw het dagelijks leven op de spoedeisende hulp, waar artsen en verpleegkundigen zowel privé als professioneel zwaar op de proef worden gesteld.

Nieuwe verhalen

In het nieuwe seizoen ontdekt Milo (Beau Schneider) dat hij MS heeft en probeert dit zo lang mogelijk geheim te houden. Wanneer dat niet lukt, verandert zijn leven in rap tempo. Luna (Susannah El Mecky) en Kyra (Roziena Salihu) strijden om één opleidingsplek, maar groeien dichter naar elkaar toe zodra Kyra's problemen op de operatiekamer aan het licht komen. Kees (Frans van Deursen) verwerkt zijn emoties over het ongeluk van zijn moeder niet en stort zich volledig op werk en relaties, tot hij zichzelf verliest en hulp moet inschakelen.

Ook het ziekenhuis zelf staat onder druk. Ingrid (Quiah Shilue) besluit meer verantwoordelijkheid te nemen en trekt samen met Rose (Saskia Temmink) ten strijde om het MCW te verdedigen. Dat brengt Rose in moeilijke morele dilemma's, zeker wanneer de nieuwe bestuurder Marleen zich ermee bemoeit. Ondertussen strijdt Casper (Kürt Rogiers) voor meer psychiatrische zorg op de SEH, maar zijn gevoelens voor Rose zorgen voor spanningen. Door alles wat er speelt verliest hij zijn gezin uit het oog, met ingrijpende gevolgen.

Olivia (Lieke van den Broek) krijgt van Casper een aantrekkelijk carrièreaanbod, maar merkt dat het combineren van studie, werk en gezin zwaar valt.

Terugkerende gezichten

Naast nieuwe gezichten keren ook iconen terug. Margreet Blanken is weer te zien als Reini en Carry Tefsen speelt oud-verpleegkundige en vrijwilliger Dolores, die de SEH komt versterken.

Medisch Centrum West is vanaf 11 november elke dinsdag om 20.30 uur te zien op SBS6.