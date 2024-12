Medisch Centrum West inspireert om in de zorg te werken

De zorgsector staat onder druk. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen zich aanmelden voor een zorgopleiding terwijl het personeelstekort groeit. Daarnaast overwegen steeds meer zorgprofessionals de sector te verlaten, zo ervaart flexbureau HappyNurse in de praktijk. Toch herinnert de terugkeer van het iconische programma Medisch Centrum West ons eraan wat werken in de zorg zo bijzonder maakt.

Liever werken in de zorg

In de jaren ’80 en ’90 gaven de spannende verhalen uit Medisch Centrum West kijkers een uniek inkijkje in het ziekenhuisleven. Nu, jaren later is er in die opzet niks veranderd en worden de verhalen en emoties die de zorg zo uniek maken op een leuke manier verteld. Medisch Centrum West laat zien hoe waardevol het werk in de zorg is. Daarom is er vanuit de zorgsector de hoop dat de jongere generatie, die samen met hun ouders naar deze iconische serie kijkt, geïnspireerd raakt om zelf een zorgopleiding te volgen. Want zorgprofessionals zijn en blijven hard nodig.

Happy Nurse, Happy Patiënt

HappyNurse: hét flexbureau voor de zorgsector, is ervan overtuigd dat goed zorgen voor zorgprofessionals direct bijdraagt aan gelukkige patiënten. Het concept is simpel: als zorgprofessionals zich gewaardeerd voelen, stralen zij dat uit naar hun patiënten. Bij HappyNurse betekent dit onder andere: flexibele werktijden, de mogelijkheid om zelf diensten in te plannen via de gebruiksvriendelijke HappyOne-app en een betrokken ondersteuningsteam. Daar is ook Samira, helpende in de ouderenzorg, blij mee:

“Ik vind het fijn om mensen te helpen en verzorgen. Maar ook om ondertussen gezellig een praatje te maken. Via HappyNurse krijg ik de kans om dit werk dichtbij huis uit te voeren. Het werk is leuk en afwisselend en het contact met intercedente Merel Jansen is heel goed en fijn, dus daarom heb ik besloten om te blijven.” Samira Belhaj

Samen de zorg versterken

Het werk dat verpleegkundigen doen, is onmisbaar. Om de continuïteit van de zorg te waarborgen, is het essentieel dat zorgprofessionals goed behandeld worden en dat de sector positief in de maatschappij wordt belicht. Daarom is HappyNurse trotse sponsor van Medisch Centrum West.

Dus, ben je toe aan een nieuwe uitdaging in de zorg? Of wil je ontdekken hoe werken in de zorg je leven kan verrijken? Bij HappyNurse werk je flexibel, met ondersteuning en waardering. Plan je eigen uren in via de HappyOne-app en ervaar hoe het voelt om echt een verschil te maken.

Liever happy werken in de zorg? Meld je vandaag nog aan via de HappyOne-app en bouw samen met HappyNurse aan een zorgsector waar iedereen trots op kan zijn.