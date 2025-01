Medisch Centrum West doorbreekt het stigma: Obesitas is meer dan een kwestie van wilskracht

In bovenstaande scène uit de meest recente aflevering van Medisch Centrum West komt de spanning tussen vooroordelen en zorg aan het licht. Een patiënt met overgewicht ligt met een galblaasontsteking op de spoedeisende hulp. Wat volgt is een pijnlijk voorbeeld van hoe stigmatiserend er nog steeds naar obesitas wordt gekeken.

Laat die taart morgen ook maar een keertje staan Milo

Arts Milo spreekt harde woorden: “Laat die taart morgen ook maar een keertje staan” en “een abonnement op de sportschool kan ook geen kwaad”. Arts in opleiding Luna biedt weerstand en neemt het op voor de patiënt: “Sommige mensen hebben gewoon aanleg.”

De scène legt een veelvoorkomende misvatting bloot: dat obesitas simpelweg een kwestie is van te veel eten en te weinig bewegen. Volgens arts en medisch manager Inge Palm is obesitas veel complexer: "Het is inmiddels al lang bekend dat obesitas een complex ziektebeeld is. Er spelen allerlei factoren mee, zoals darmfunctie, stress, regelmaat, hormonen en hoe iemand met emoties omgaat. Door te denken dat het alleen gaat om minder eten en meer bewegen, worden mensen met overgewicht niet goed geholpen."

Obesitas wordt inmiddels erkend als een chronische ziekte. Daardoor is er gelukkig veel mogelijk om de gezondheidsrisico’s en klachten te verminderen of zelfs helemaal te laten verdwijnen. In de tweede scène die je ziet in de video bovenaan dit artikel, probeert arts in opleiding Luna de patiënt te helpen door haar door te verwijzen naar een obesitaskliniek. In eerste instantie is de patiënt huiverig. Luna legt uit dat het niet draait om schoonheid, maar om gezondheid. Uiteindelijk besluit de patiënt de hulp aan te nemen en meldt ze zich aan bij een obesitaskliniek.

Volgens arts Inge Palm is dat een belangrijke stap:

Veel mensen die op mijn spreekuur komen, hebben al van alles geprobeerd. Afvallen lukt vaak wel, maar het volhouden is lastig. Inge Palm

Inge kijkt samen met de patiënt naar een behandeling die bij hen past. Of het nu gaat om medicatie, een maagverkleining of leefstijlbegeleiding, het draait om wat werkt voor die persoon.

