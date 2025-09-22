Einde van een tijdperk: Martine van Os stopt met programma We zijn er Bijna!

Veertien seizoenen lang ging Martine van Os op vakantie met mensen die ze van tevoren helemaal niet kende. Voor het Omroep MAX-programma We zijn er Bijna! volgde de presentatrice jarenlang kampeerders die de mooiste vakantiebestemmingen aandeden, en dat leverde soms opmerkelijke televisie op. Dinsdag wordt de laatste aflevering van het huidige seizoen uitgezonden, en dat is voor Van Os een mooi moment om afscheid te nemen. "Ik stop met iets wat ik echt geweldig vond."

In gesprek met het AD laat de 68-jarige presentatrice weten dat het tijd is voor iets anders. "Ik heb door de volle agenda mijn acteercarrière niet meer kunnen uitvoeren. Dat acteren zou ik graag weer oppakken", aldus Van Os. Ook haar leeftijd speelt mee. "Toen ik vijftien jaar geleden begon, was ik net 50, terwijl veel reizigers al de 70 waren gepasseerd. Nu ben ik soms ouder dan sommige mensen die meegaan."

We zijn er bijna bewijst dat de camping nog altijd een oer-Hollands tafereel is. Op Camping Sandevoerde in Zandvoort ervaren ze dat ook zo, al zijn de campinggasten daar al jarenlang verwikkeld in een juridische strijd:

2:17 Camping voelt als tweede thuis, maar veel worden overgenomen

Opvolger nog onbekend

Wie de presentatie van het programma gaat overnemen, is nog niet bekend. Van Os heeft echter wel een voorkeur: "Het zou leuk zijn als dat een jonger iemand is. Een eindtwintiger zelfs misschien? Iemand die vanuit een zekere verwondering naar de reizigers kijkt", aldus de presentatrice. Voor haar opvolger heeft ze nog een belangrijke tip: "Beschaam het vertrouwen niet dat je krijgt en vlieg het nooit cynisch aan."