Maria boos als De Alleskunner kinderliedje afkeurt: 'Op het kamp zingen we het zo'

Maria van Wanrooy, bekend van de realityserie Bij ons op het Kamp moet zaterdagavond in het televisieprogramma De Alleskunner VIPS een bekend kinderliedje afzingen. Het probleem is: ze zingt steeds verbasteringen die ze op het kamp geleerd heeft. Tot haar woede wordt dat niet goedgekeurd.

Van Wanrooy zingt bijvoorbeeld 'ik heb lekkere melkie voor jou' in plaats van 'ik heb lekkere melk voor jou'. En dat is niet goed, vindt de jury. Van Wanrooy is stomverbaasd: 'Op het kamp zeggen we melkie. Ik bedoel hetzelfde!'

Een week voor de finale vliegt Van Wanrooy eruit. Negen vips gingen zaterdagavond door naar de finale.