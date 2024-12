Luizenmoeder-acteur André Dongelmans heeft opvallende nieuwe baan

Misschien kijk je binnenkort wel raar op als je acteur André Dongelmans achter het stuur in de bus ziet zitten. Maar niets geks, want hij heeft zijn busrijbewijs gehaald. Dongelmans mag zich vanaf donderdag officieel buschauffeur noemen, laat de Luizenmoeder-acteur weten op Instagram. Hij gaat mensen vervoeren in de omgeving Zaanstreek.

"Na drie theorie-examens en drie praktijk-examens heb ik 'm na zeven lessen in ietsje meer dan een maand gehaald", schrijft de 37-jarige Dongelmans bij een foto van zichzelf voor de lesbus.

Acteren

Dongelmans stopt niet met acteren, verzekert hij zijn volgers. "Maar ik hoef nu minder aan m'n portemonnee te denken als ik geen werk als acteur aangeboden krijg (wat wel eens zo is) of als ik wel een rol aangeboden krijg", zegt hij. "Ik kan nog iets kieskeuriger en gerichter m'n rollen kiezen nu."

De acteur wil graag wat meer diversiteit in zijn rollen, "want ik denk dat ik meer kan als acteur dan dat ik nu heb mogen doen, en hopelijk kan ik dat de aankomende jaren gaan bewijzen".

