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Lang Leve de Liefde-deelnemers blikken terug in nieuwe online serie

Lang Leve de Liefde-deelnemers blikken terug in nieuwe online serie

Vandaag, 10:00

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Al jaren is het een begrip op de Nederlandse televisie: Lang Leve de Liefde. Samen met je date verblijven op een prachtige plek en onderzoeken of je misschien wel je toekomstige partner tegenover je hebt zitten. Maar hoe kijken zij nu terug op dit bijzondere liefdesavontuur? Daar komen we achter in de nieuwe gloednieuwe online serie Lang Leve de Liefde: hoe is het nu met?

Presentatrice en Radio 538 DJ Julia van Reyendam ontving de oud-deelnemers in de welbekende villa voor een goed gesprek. Dé plek natuurlijk voor hen om de dates weer vers in het geheugen te krijgen.

Van date naar huwelijk

Een bak aan singles deed de afgelopen jaren mee in de hoop échte liefde te vinden. Zoals de gezellige en gelijkgestemde Blanka en Peter. In de eerste aflevering van Lang Leve de Liefde: hoe is het nu met? vertellen de twee hoe ze terugkijken op hun date. Hoe herinneren zij zich bijvoorbeeld hun eerste indruk van de ander en hoe gaat het nu met ze?

Sprong in het diepe

Daten kan natuurlijk op iedere leeftijd en deelneemster Trix is daar het levende bewijs van. De gepensioneerde vrouw was maar liefst twee keer te zien in het programma en deed zich niet anders voor dan ze is. Ze liet heel Nederland haar liefde voor sjoelen zien én vertelde openlijk over het hebben van een satisfyer.

Verder staat de date van Dennis bij velen nog vers in het geheugen. Wie het doen van een sprong in het diepe wel erg serieus nam. Hij probeerde indruk te maken op zijn date door een stunt uit te voeren en sprong van het dak af, wat niet bepaald goed afliep. In de nieuwe podcast blikt óók hij binnenkort terug.

Hoe is het nu met?

Van Lang Leve de Liefde: hoe is het nu met? zie je vanaf 24 juli tot en met 21 augustus iedere vrijdag om 09:00 uur een nieuwe aflevering op KIJK. Ook zijn daar alle seizoenen van Lang Leve de Liefde gratis terug te kijken.

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