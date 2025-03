Hulpverleners Evelynne en Randal zijn ellende zat en verhuizen in Het Roer Om naar Spanje

Van de dagelijkse ellende in Nederland naar een zonnige bodega in Spanje: politieagente Evelynne en brandweerman Randal uit Borger zetten donderdag een drastische stap in de nieuwste aflevering van het SBS-programma Het Roer Om.

Elke dag geconfronteerd worden met geweld, verdriet en stress: voor Evelynne en Randal is de maat vol. Als politieagente en brandweerman zien ze teveel ellende en besluiten ze het roer om te gooien. Hun nieuwe bestemming? Spanje. Daar hopen ze op een positiever en rustiger bestaan. In bovenstaande video zie je hoe ze afscheid nemen van hun dienstauto's.

Met een open blik vertrekken ze naar Spanje, waar ze aanvankelijk een grote camping overwegen. Maar tijdens hun zoektocht worden ze verliefd op een prachtige bodega. Het runnen van een wijngaard lijkt ze geweldig, maar er is één probleem: ze hebben geen enkele kennis van wijn.

Bekijk hier de hele aflevering: