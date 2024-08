Habtamu de Hoop reageert op Flodder-rel: 'Beter niet kunnen doen'

Kamerlid Habtamu de Hoop is bij televisieprogramma Oranjezomer ingegaan op de ontstane ophef rond zijn Flodder-grapje bij De Slimste Mens. BBB-aanhangers waren woest dat de GroenLinks-PvdA'er Caroline van der Plas vergeleek met Ma Flodder. "Ik zei het op dat moment en toen dacht ik: oh, shit!"

De politicus was donderdagavond te gast bij het SBS-zomerprogamma, waar ze hem het fragment voorschotelen uit het NPO-programma. De Hoop wordt gevraagd hoe hij op de grap en de ontstane ophef terugkijkt. Over de grap begint hij uit te leggen: "Dat had ik niet moeten doen. Dat is om meerdere redenen. Dit is de galerij. Alles dat je te binnen schiet moet je opnoemen om het goed te hebben."

'Niet sympathiek'

Hij vervolgt zijn uitleg: "Die week was er zo'n meme van het nieuwe kabinet en daar was Caroline afgebeeld als Ma Flodder. Daarom had ik het in mijn achterhoofd en ik zei het. Toen dacht ik: oh, dit is niet sympathiek." Na de opnames neemt hij zelf contact op met Van der Plas om haar te vertellen dat over een aantal weken de grap op tv zal verschijnen. Zij gaat er erg sympathiek mee om.

"Het eerste wat ze tegen mij zei was: 'Ik heb het zelf ook wel eens gezegd. Klinkt ook wel een klein beetje grappig. Maar ik ga er even naar kijken. Ik til er niet te zwaar aan.' En wij zijn ook ontzettend goed met elkaar. Daarmee was voor mij de kous af", aldus het Kamerlid.

Begrip voor ophef

Maar toch valt een deel van de BBB-aanhang over zijn grap als die dus weken later op de buis verschijnt. Over die ophef zegt De Hoop: "Ik snap dat voor een deel ook wel. Het is een persoonlijke opmerking en ik ben er meestal ook niet zo van. Achteraf had ik het beter niet kunnen doen." Waarop presentatrice Hélène Hendriks het gesprek besluit: "Je moet het ook niet zo zwaar maken."

Na de uitzending van De Slimste Mens reageerde Caroline van der Plas in het openbaar. Ze riep haar achterban op geen nare berichten naar De Hoop te sturen en schreef geen moeite met de grap te hebben. "Ik vind hem een toffe vent en hij is pertinent niet onaardig. Wij kunnen het goed vinden met elkaar. Politiek vaak oneens, maar persoonlijk prima kerel."