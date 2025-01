Grootste Slimste Mens-fan ooit zat al 437 keer in het publiek van het programma

Hij is de grootste fan van De Slimste Mens: Ramon Wiendels. De man zat maar liefst 437 keer in het publiek bij de opnames van het spelprogramma. Het NPO-programma houdt na dit seizoen op in deze samenstelling, en Ramon was bij de laatste uitzending. "Toen heb ik bijna gehuild. Ik zag Maarten zo zitten... dat was heel emotioneel", vertelt Ramon in de 538 Ochtendshow.

Maar liefst 13 jaar lang gaat Ramon al naar de opnames van het programma. Elke week reist hij op en neer naar Hilversum voor een opnamedag van zes uur, waarop drie afleveringen worden opgenomen. "Ik hou sowieso van spelprogramma's, dus dan is De Slimste Mens een van de betere programma's hiervoor", vertelt hij in de radioshow.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het zijn zijn favoriete dagen, vertelt Ramon. "Op televisie zie je maar 42 minuten, maar als je in de studio bent, ben je bijna twee uur met de opname van een aflevering bezig. Je kunt meedoen met de spelletjes, en met Maarten kun je veel lachen...", zegt Ramon. Maarten van Rossem is de sidekick van presentator Philip Freriks in de afleveringen, dit seizoen voor de laatste keer.

"Maarten is bijna 50 minuten aan het woord in de afleveringen, maar er wordt ongeveer 40 minuten aan materiaal weggeknipt voor de uitzending", lacht Ramon. "Heel veel monologen halen de uitzending niet."

Tranen inhouden

Bij de finale-uitzending was Ramon niet uitgenodigd, omdat er geen plek meer was in de studio. "De studio zat vol met oud-medewerkers en -kandidaten. Dat vond ik wel balen, maar ik begrijp het ook wel." Maar toen hij bij zijn laatste opname zat, werd hij toch een beetje emotioneel. "Dan zit je in de studio, een beetje Maarten aan te kijken... 13 jaar lang heb je contact gehad, en dat schiet dan toch wel door je hoofd. Ik heb mijn tranen moeten inhouden."

Na de laatste opname kwamen Freriks en Van Rossem nog even afscheid nemen. Maar Ramon neemt nog geen afscheid van het programma. "Als de opnamedagen hetzelfde zijn, dan ga ik gewoon weer in juni wekelijks naar Hilversum. De nieuwe presentator, Herman van der Zandt, is een hele aardige man. Je kunt er goed mee praten."

Op naar de 500ste aflevering dan.