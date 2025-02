Gossip Girl-actrice Michelle Trachtenberg (39) overleden

De Amerikaanse actrice Michelle Trachtenberg is op 39-jarige leeftijd overleden. Ze is bekend van rollen in series als Buffy the Vampire Slayer en Gossip Girl.

ABC News meldt dat Trachtenberg woensdag levenloos werd aangetroffen in haar appartement in New York. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Ze zou recent een levertransplantatie hebben ondergaan en heeft mogelijk complicaties gekregen. De politie zou uitgaan van een natuurlijke dood.

De dood van Trachtenberg komt nadat er vorig jaar al zorgen over de gezondheid van de actrice ontstonden. Op sociale media reageerden veel volgers verontrust omdat ze er ziek uitzag op foto's. Trachtenberg reageerde daar echter op door te zeggen dat ze "gelukkig en gezond" was.

Bekende rollen

Trachtenberg brak door als kindacteur in verschillende Nickelodeon-producties en werd pas echt bekend dankzij een rol in de film EuroTrip uit 2004. Daarna speelde ze Georgina Sparks in Gossip Girl en was ze Dawn Summers, de jongere zus van het titelpersonage in Buffy the Vampire Slayer.

