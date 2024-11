Gert-Jaap Hoekman stopt als hoofdredacteur van NOS Sport. Dat heeft de NOS vrijdag laten weten. In een persbericht zegt Hoekman dat hij zich wil richten op dingen waar hij opnieuw "zijn energie en creativiteit" in kwijt kan.

In 2023 kwam Hoekman aan de leiding bij NOS Sport nadat de vorige hoofdredacteur aftrad. In een publicatie van De Volkskrant werd grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van NOS Sport onthuld. Oud-NOS Sport-kopstuk Jack van Gelder vertelt erover in HLF8.

Hoekman gaf sinds september 2023 leiding aan NOS Sport. Hij trad aan nadat de toenmalige vierkoppige hoofdredactie was afgetreden na een publicatie van De Volkskrant met onthullingen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van NOS Sport.

"We vinden het jammer dat Gert-Jaap vertrekt en wensen hem het allerbeste", aldus Renate Eringa, algemeen directeur van de NOS.

Cultuurverandering duurt langer dan verwacht

Hoekman was voor zijn periode bij NOS Sport tien jaar lang hoofdredacteur bij NU.nl. Bij de sporttak van de NOS kreeg Hoekman de taak de cultuur te verbeteren. In juli gaf hij aan dat hij dacht "in een paar maanden" een cultuuromslag te kunnen regelen. Dat viel tegen. Hoekman noemde die gedachte in het AD "naïef" en zei te hopen zijn doelen in januari 2025 bereikt te hebben. "Het veranderen van hoe je met elkaar omgaat op een redactie is te vergelijken met het verbouwen van een raket die al is gelanceerd en door de lucht suist. Zoiets is lastig en duurt gewoon lang. Zeker als je er iedereen in wilt betrekken."