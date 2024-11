Geen klik, wel een hit: volkszanger Gio gaat viraal na mislukte date

Vol goede moed ging de Haagse volkszanger Gio Swikker (21) op date in het SBS-programma Lang Leve de Liefde. Beelden van zijn uiterst ongemakkelijk date met Marli (19) gingen afgelopen week viral: de video is op TikTok al 5,6 miljoen keer bekeken. Hoewel de liefde uitbleef voor Gio, staat zijn liedje inmiddels hoog in een toplijst van Spotify.

In de aflevering probeerde Gio indruk te maken op Marli met een teddybeer. Ook trakteerde hij haar met een live versie van zijn muziek, maar het mocht niet baten. Marli miste de klik en vond onder andere de hamburger die Gio maakte "te droog". Gio, op zijn beurt, had moeite met Marli's afwachtende houding. Ook wilde ze 's ochtends niet met hem ontbijten omdat ze aangaf geen honger te hebben, al bood ze wel aan om er toch bij te komen zitten. Ondanks een aantal gezellige momenten eindigde de date met irritaties en verlieten ze de show zonder vervolg.

Viral succes

Hoewel de romantiek uitbleef, begon het succes van Laat je gaan opnieuw. Alleen al de officiële video’s van hun date werden miljoenen keren bekeken op TikTok. Het nummer van Gio belandde hierdoor op nummer vier in de Viral 50-lijst van Spotify, met duizenden reacties en likes.

Nieuwe kansen

Marli heeft inmiddels een vriend, meldt het AD donderdag. Gio is echter nog vrijgezel. Via het TikTok-account van Lang Leve de Liefde roept hij vrouwen op zich aan te melden. "Ik zoek een lieve, spontane en gezellige meid", zegt hij in de video. Of hij de ware vindt via televisie, blijft voorlopig de vraag.