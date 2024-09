Familie Vaatstra boos over tv-serie: 'Afschuwelijk dat dit is gemaakt'

De familie van Marianne Vaatstra, het 16-jarige meisje dat in 1999 werd verkracht en vermoord, heeft zich fel uitgesproken tegen de nieuwe televisieserie die haar gewelddadige dood als inspiratie gebruikt. De zesdelige serie, genaamd Een van ons, is vanaf donderdag te zien op CANAL+.

"De familie vindt het afschuwelijk dat de tragedie die hen is overkomen inspiratie is voor een tv-serie", aldus een woordvoerder namens de zussen en broer van Marianne. Zij waren niet op de hoogte gebracht van de plannen voor de serie en hebben geen medewerking verleend. "De aanloop naar de serie en de publiciteit eromheen halen veel verdriet omhoog", zegt de woordvoerder.

In de serie, die maandag in première gaat tijdens het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen, heet het slachtoffer Anneke. Hoewel het verhaal is gefictionaliseerd, is het grotendeels gebaseerd op de moord op Vaatstra. De familie was verrast door de serie. "Ze hadden hierop geen invloed", laat de woordvoerder weten.

Reactie CANAL+

CANAL+ zegt dat de familie wel degelijk is geïnformeerd over de serie. Volgens de woordvoerder van de zender is er via hun advocaat contact geweest met de nabestaanden. Hoewel de familie niet betrokken is bij de productie, benadrukt CANAL+ dat het verhaal fictief is en niet het verhaal van Marianne Vaatstra zelf vertelt.

