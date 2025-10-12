Einde aan een tijdperk: Chateau Meiland stopt

De familie Meiland stopt met Chateau Meiland. Martien, Erica en Maxime Meiland vertellen dat zondag aan Shownieuws. "Wij gaan stoppen met Chateau Meiland," aldus oud-kasteelheer Martien tegen het programma. Erica vult hem aan: "Ja, ik zie het wel als een soort pensionada-periode, waar we ingaan."

In november is het laatste seizoen op televisie. Daarnaast verschijnt er een boek van Jan Dijkgraaf, die al eerder enkele boeken schreef over de familie Meiland, met de passende titel Au Revoir. In het boek onthullen Martien en zijn gezin volgens Shownieuws nog veel meer over de afgelopen jaren en het naderende afscheid.

"Officieel betekent dat 'tot ziens', dus de deur staat op een klein kiertje, maar voorlopig is het gewoon helemaal klaar," aldus Erica.

Tom Roedolf, zendermanager van SBS6, laat aan Shownieuws weten: "De Meilandjes zijn de meest bijzondere familie van Nederland en dat ze nu, na zoveel succesvolle jaren, willen stoppen met de camera’s in hun leven, daar kunnen we alleen maar begrip en respect voor hebben. We bedanken de familie voor dit mooie avontuur tot nu toe en gunnen hen de rust die ze zoeken. Voor ons blijft de deur altijd open staan en gelukkig heb ik via onze mensen inmiddels begrepen dat die deur voor hen ook niet definitief gesloten is."