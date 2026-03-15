Diny uit Sneek had autopech, maar wint auto bij Miljoenenjacht

Gisteren, 22:07

Wat een toeval. Diny uit Sneek kreeg pech onderweg naar de studio van Miljoenenjacht. En wat gebeurt er? Zij wint een spiksplinternieuwe BMW.

Diny is de snelste van de deelnemers in de studio die vraag drie goed beantwoordt. Wanneer Linda haar vraagt of ze wil meespelen of voor een koffer gaat, vertelt Diny dat haar auto het heeft begeven op weg naar de studio. "Ik heb de laatste twee kilometer gerend." De nieuwe auto zit nog in één van de drie overgebleven koffers en Diny hoopt dat ze juist die koffer opent. Ze gaat voor koffer 5. En ja hoor: ze wint een BMW. Diny zegt:"Dit had zo moeten zijn!"

Janine, ook uit Sneek, wint een reis naar Costa Rica, inclusief 5.000 euro zakgeld. Mark uit Den Haag beantwoordde vraag 4 als snelst, maar gaat voor een plek achter de desk. Hij heeft ook geluk: hij wint maar liefst 1 miljoen euro. 

Door Redactie Hart van Nederland

