Deze vijf mollen keren terug in jubileumseizoen Wie is de Mol?

TV-programma's

Vandaag, 22:02

Onder de kandidaten van het jubileumseizoen van het populaire AVROTROS-programma Wie is de Mol? zitten vijf oud-mollen. Merel Westrik (mol in 2019), Dennis Weening (2008), Kim Pieters (2010), Jurre Geluk (2023) en Anne-Marie Jung (2012) keren terug in het spel, werd zaterdag bij de start van de eerste aflevering duidelijk.

De rest van het kandidatenveld bestaat uit Richard Groenendijk, Imanuelle Grives, Nathan Rutjes, Loes Haverkort en Sahil Amar Aïssa. Zij deden eerder mee in respectievelijk 2006, 2017, 2020, 2018 en 2022.

AVROTROS zendt net als 5 jaar geleden een extra seizoen van Wie is de Mol? uit, dit keer vanwege het 25-jarig bestaan van het programma. Het spel is opgenomen in Portugal. De finale is gepland op 20 december.

Door ANP

