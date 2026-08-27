De Bondgenoten op longlist voor Gouden Televizier-Ring

Inmiddels is het SBS6 programma De Bondgenoten niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. Sinds oktober 2023 is het continu doordeweeks en in het weekend op de buis. Laatst werd de mijlpaal van 750 afleveringen gehaald, maar er is meer mooi nieuws: De Bondgenoten staat op de longlist voor de Gouden Televizier-Ring.

De Televiezier-Ring is in Nederland de grootste prijs die streaming- en televisieprogramma’s kunnen winnen. Belangrijk voor fans om te weten: de nominatieronde sluit al bijna. Tot en met 15 september kunnen stemmen uitgebracht worden op tvgids.nl/ring.

Reality met échte mensen

In De Bondgenoten zien kijkers een groep onbekende Nederlanders maand-in-maand-uit strijden om de winst. Dit doen ze door met hun bondjes spellen te spelen en punten te verzamelen. Dat laatste is erg belangrijk, want het bondje dat aan het eind van de maand de meeste punten heeft maakt kans op een gigantische geldprijs. Iedere maand, in het programma wordt dit een‘cyclus’ genoemd, gaat er iemand naar huis met €100.000 euro.

De Bondgenoten is het best bekeken vooravond programma op SBS6 in 25 jaar tijd. Wat het programma zo uniek en geliefd maakt bij het publiek zijn de échte mensen met echte emoties die eraan meedoen. De meeste zeggen en doen gewoon wat ze willen, zonder zich druk te maken om de gevolgen óf hoe kijkers over hen zullen denken.

Hoe is het nu met?

Door de tijd heen hebben al veel deelnemers de loods verlaten. Sommige met een bak aan geld en anderen met een bak aan levenservaring. Máár er zijn ook mensen die iets heel anders over houden aan hun avontuur. Zo zagen we laatst nog Diederik en Anouk de liefde bij elkaar vinden én ontstaan er soms de meest hechte vriendschappen.

Om erachter te komen hoe oud-deelnemers het De Bondgenoten-avontuur hebben ervaren blikt presentator Jan Versteegh met hen terug in De Bondgenoten: Hoe is het nu met? Eerder schoven daar onder meer al Floris, Roma, Fatima, El Che, Senna en Fabio aan. Vanaf vrijdag 28 augustus zie je de nieuwste aflevering op KIJK.

Iedere stem telt

Iedereen kan via de tvgids.nl/ring een stem uitbrengen en op die manier een programma aan een officiele nominatie helpen. Dit kan dus nog tot en met 15 september, dus wacht niet langer en stem nu!