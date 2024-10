Kandidaat LLDL laat date schrikken met scheten: 'Zo die knettert goed'

Daten op tv, je moet het maar durven. In Lang Leve de Liefde gaan elke werkdag op SBS6 mensen dat spannende avontuur aan. En voor een date in het 'echte' leven doe je al moeite. Maar als je avances ook nog op tv worden uitgezonden doe je natuurlijk echt je stinkende best. Al neemt Bart dat laatste wel heel serieus. Hij laat zijn date Vanessa namelijk meermaals schrikken door stinkende scheten te laten. "Echt smerig!"

In de aflevering van Lang Leve de Liefde van maandagavond zien we hoe Bart en Vanessa kennismaken met elkaar. Meteen al aan het begin maakt Bart duidelijk aan Vanessa dat hij niet veel sociaal contact heeft en dus ook erg onwennig is met daten. Maar daar is niets van te merken als de twee even later in de keuken samen koken. Plots klinkt er namelijk een geluid. “Zo, die knettert goed”, reageert Bart op zijn scheet.

Frisse lucht verpest

Vanessa heeft dan, ondanks het harde geluid, nog niets in de gaten. Bart geeft daarom maar zelf duidelijkheid. “Ik heb de frisse lucht een beetje verpest”, geeft hij toe. Zij heeft dan nog steeds niets in de gaten. “Hoezo?”, vraagt ze. Waarop Bart zich afvraagt of ze het echt niet hoorde. “Was jij dat?”, zegt Vanessa. Die er ook maar meteen aan toevoegt dat ze daar niet echt op zit te wachten tijdens het koken. “Er zit een aardige lucht aan”, klaagt ze.

Verkeerd gegeten

Bart besluit daarop openheid van zaken te geven over wat zich eerder die week heeft afgespeeld. “Ik was ook een paar dagen geleden, misselijk, iets verkeerds gegeten ofzo. Mijn excuses.” Maar Bart heeft de hint van Vanessa duidelijk niet begrepen, want al snel klinkt er nog een opmerkelijk geluid. “Zo, komt door de ui denk ik”, geeft Bart meteen toe. “Was je het nou weer aan het doen? Ik vind dat echt smerig als ik aan het koken ben”, geeft Vanessa toe. “Ik kon ‘m niet ophouden, dus ja”, verweert Bart zich.

Als ze later tijdens de 24-uursdate buiten zitten, geeft Bart meer tekst en uitleg over zijn manieren tijdens het koken. “Ik was al een paar keer weggelopen. Ik kan het echt heel slecht lange tijd ophouden, dat kost me heel veel moeite.”