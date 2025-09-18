Man die Hugo de Jonge bedreigde nu bij hem op de koffie: ‘Ik voelde me niet gehoord’

Een bijzondere ontmoeting had Hugo de Jonge deze week. Jan van Dam, de man die hem tijdens de coronacrisis met de dood bedreigde, kwam bij hem op de koffie. Niet om opnieuw te dreigen, maar juist om het uit te praten. Van Dam vertelt over die periode én over de hereniging in het programma Nieuws van de Dag.

In het provinciehuis van Zeeland, waar De Jonge tegenwoordig commissaris van de Koning is, spraken de twee elkaar. Het was De Jonge zelf die Van Dam had uitgenodigd voor een gesprek – iets wat gerust bijzonder genoemd mag worden. Van Dam bedreigde De Jonge in 2021 via Facebook, tijdens een van de coronapersconferenties.

Niet gehoord

"Ik had een moeilijke jeugd, ben mishandeld en heb nooit goede hulp gehad. Ik voelde me niet gehoord", zegt Van Dam aan tafel bij Nieuws van de Dag. "Op Facebook kwam ik mensen tegen die desinformatie verspreidden. Dat ga je geloven, omdat je daar zoveel info krijgt en niks meer meeneemt van radio of tv."

Van Dam kreeg uiteindelijk een lijst met adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van politici en journalisten. Tijdens een persconferentie stuurde hij vervolgens via Facebook een bericht met een doodswens aan De Jonge. Binnen een uur na het plaatsen werd Van Dam gearresteerd. "Ik had geen idee dat het zoveel impact op hem had gehad. Op hem, zijn kinderen en zijn gezin."

Bekijk het hele verhaal van Jan in de video hierboven.