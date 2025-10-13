Maxime Meiland over einde Chateau Meiland: vader is erg veranderd

Maxime Meiland zegt dat haar vader Martien flink is veranderd door de realityserie Chateau Meiland, waarvan zondag bekend werd dat het programma stopt. Volgens haar is "de lol weg" bij hem en "heeft hij nergens meer zin in", vertelde Maxime maandag in de 538 Ochtendshow.

"Ik denk dat hij het zelf niet zal toegeven, maar ik merk wel dat hij erg veranderd is", aldus Maxime. "De bruis is er een beetje af. Dat vind ik wel erg om te zien." Volgens zijn dochter is Martien "een kluizenaar" aan het worden.

"Mijn vader denkt: ik ben het zat, ik ben er klaar mee en ik wil met pensioen. Voor ons kwam het niet als een donderslag bij heldere hemel. De koek is op", vertelde Maxime. "We gaan over drie weken naar een nieuw huis en we hebben besloten om daar niet te gaan filmen. Dat wil mijn man ook."

Nieuwe verhaallijn

Volgens Maxime zou de familie voor een nieuw seizoen een verhaallijn moeten verzinnen. "Er komt niks aan, geen nieuwe onderneming, geen nieuwe prikkel. Dat zou je echt iets moeten gaan doen om een serie te vullen en we hebben altijd gezegd dat als het zover komt, dat we dan beter kunnen stoppen", zei ze. "Dan is het niet meer echt."