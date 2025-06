Ruzie in De Bondgenoten loopt volledig uit de hand: 'Sla dan, sla dan!'

Ruzie om een glas cola? In het SBS-programma De Bondgenoten krijgen deelnemers El Che (team Haaien) en Peter (team Slangen) het flink met elkaar aan de stok, en dat escaleert. Een fragment van de uitzending gaat al viral op TikTok, nog vóór de aflevering op televisie is uitgezonden. Binnen enkele uren is het fragment al duizenden keren bekeken.

In het fragment is te zien hoe de twee ruziën over een glas cola. Peter loopt weg met het glas van El Che, waarna El Che op zijn rug springt.

De situatie loopt verder uit de hand wanneer Robert (team Vossen) zich ermee bemoeit. Hoe dat afloopt, zie je hieronder:

0:33 ‘’Sla dan! Sla dan!’’

Gele kaart

Op sociale media wordt inmiddels druk gespeculeerd of El Che het programma moet verlaten vanwege zijn actie. Hij heeft al een gele kaart op zak. Bij een tweede gele kaart volgt rood, en dat betekent automatisch vertrek uit het programma.

De aflevering is donderdagavond om 19.30 uur te zien op SBS6. In het programma spelen deelnemers iedere maand het spel voor een kans op 100.000 euro.