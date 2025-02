Beroemde acteur Gene Hackman (95) en vrouw overleden, ook hond dood aangetroffen

De wereldberoemde acteur Gene Hackman is overleden op 95-jarige leeftijd. Volgens de BBC en Sky News werden zijn lichaam en dat van zijn vrouw, pianiste Betsy Arakawa, woensdag aangetroffen in hun huis in Santa Fe. Ook zou hun hond dood zijn gevonden.

Hackman won in zijn leven twee Oscars, voor de klassiekers The French Connection (1972) en Unforgiven (1993).

ANP