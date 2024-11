Bekende tv-makelaar geschorst, niet meer te zien in nieuw seizoen

De Vlaamse versie van Kopen Zonder Kijken, is in opspraak geraakt. Tv-makelaar Kinga Kantorska, een bekend gezicht uit het programma Blind Gekocht en te zien in bovenstaande video, is voor vijf maanden geschorst en zal niet te zien zijn in het nieuwe seizoen. Dat meldt Shownieuws. Dat zorgt voor veel ophef bij onze zuiderburen. De reden voor de schorsing zou volgens Belgische media te maken hebben met "onzorgvuldigheden uit het verleden."

Kinga bevestigt tegenover de Belgische krant Het Laatste Nieuws dat ze voorlopig geen huizen mag aankopen of verkopen voor het programma. Hierdoor moet ik helaas enkele maanden afstand nemen van het makelaarswerk," legt ze uit. Dit betekent dat ze dit seizoen niet in actie komt voor Blind Gekocht, dat ook op Videoland in Nederland te volgen is.

Geen duidelijke uitleg

De exacte reden voor haar schorsing blijft onduidelijk, maar Kinga geeft aan dat ze graag meer zou willen delen. "Ik zou supergraag vertellen waarom ik gestraft word," zegt ze tegen Het Nieuwsblad. "Het gaat over echt stomme dingen en ik hoop dat het moment komt dat ik er transparant en open over kan zijn." Voor fans blijft het voorlopig dus gissen naar de achtergrond van de zaak.