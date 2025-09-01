Speciale munt voor Bassie en Adriaan ter ere van televisie-jubileum

Bas en Aad van Toor, bekend als het iconische duo Bassie & Adriaan, hebben een herdenkingsmunt gekregen ter ere van hun televisiecarrière. De munt is uitgegeven omdat het dit jaar precies vijftig jaar geleden is dat de broers voor het eerst als Bassie en Adriaan op televisie verschenen. Dat heeft hun management maandag gemeld.

De munt is maandag uitgereikt aan Bas en Aad van Toor. Het eerste optreden van Bassie en Adriaan op televisie was tijdens een sinterklaasfeest in 1975. Daarna volgden talloze series, die door miljoenen mensen zijn gezien.

Op de munt staan de beroemde clown en acrobaat afgebeeld. Fans kunnen de munt vanaf nu bestellen via de website van het bedrijf Edel Collecties, dat bijzondere munten uitgeeft. De oplage van de herdenkingsmunt is 5000 exemplaren.

Vorig jaar verscheen een documentaire over het bekende circusduo. Tot grote vreugde van de fans:

2:08 Bassie en Adriaan-fan Erik door dolle heen door documentaire over jeugdhelden

ANP