Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Speciale munt voor Bassie en Adriaan ter ere van televisie-jubileum

TV-programma's

Vandaag, 14:22

Link gekopieerd

Bas en Aad van Toor, bekend als het iconische duo Bassie & Adriaan, hebben een herdenkingsmunt gekregen ter ere van hun televisiecarrière. De munt is uitgegeven omdat het dit jaar precies vijftig jaar geleden is dat de broers voor het eerst als Bassie en Adriaan op televisie verschenen. Dat heeft hun management maandag gemeld.

De munt is maandag uitgereikt aan Bas en Aad van Toor. Het eerste optreden van Bassie en Adriaan op televisie was tijdens een sinterklaasfeest in 1975. Daarna volgden talloze series, die door miljoenen mensen zijn gezien.

Op de munt staan de beroemde clown en acrobaat afgebeeld. Fans kunnen de munt vanaf nu bestellen via de website van het bedrijf Edel Collecties, dat bijzondere munten uitgeeft. De oplage van de herdenkingsmunt is 5000 exemplaren.

Vorig jaar verscheen een documentaire over het bekende circusduo. Tot grote vreugde van de fans:

Bassie en Adriaan-fan Erik door dolle heen door documentaire over jeugdhelden
2:08

Bassie en Adriaan-fan Erik door dolle heen door documentaire over jeugdhelden

ANP

Lees ook

Bassie en Adriaan-fan Erik door het dolle heen door documentaire over jeugdhelden
Bassie en Adriaan-fan Erik door het dolle heen door documentaire over jeugdhelden
Fans Bassie & Adriaan in nostalgie ondergedompeld: liedje 'De Spaanse zon' in nieuw jasje gestoken
Fans Bassie & Adriaan in nostalgie ondergedompeld: liedje 'De Spaanse zon' in nieuw jasje gestoken
Allememaggies! Bassie & Adriaan lanceren na zestig jaar hun eigen game
Allememaggies! Bassie & Adriaan lanceren na zestig jaar hun eigen game
Drommels, drommels, drommels: Bassie en Adriaan moeten hoge schadevergoeding betalen aan de Baron
Drommels, drommels, drommels: Bassie en Adriaan moeten hoge schadevergoeding betalen aan de Baron

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.