Bakkers klaar? Nederlandse Christiaan gaat ervoor in the Great British Bake Off

In de Britse versie van Heel Holland bakt doet een Nederlander mee, Christiaan de Vries. Hij woont al een tijdje in Londen en is geselecteerd om mee te doen aan het populaire programma The Great British Bake Off. Zijn Nederlandse vrienden volgen alles nauwgezet, en zijn supertrots dat hun vriend inmiddels is doorgestoomd naar de halve finale. "Hij was niet eens altijd bezig met bakken, dat is pas later gekomen."

Sylke kent Christiaan vanaf de eerste klas van de middelbare school. Ze hebben zelfs nog een tijdje verkering gehad. Later kwam hij 'uit de kast'. Ze zijn altijd heel goede vrienden gebleven, ook toen hij in Australië woonde en nu in Engeland met zijn vriend. Sylke en Christiaan zien elkaar geregeld als hij voor familiebezoek in Nederland is.

Geen geboren bakker

Hoewel je anders zou verwachten, zat het bakken er niet van jongs af aan al in bij hem, zegt Sylke. "Hij was altijd wel heel creatief, hij is de mode ingegaan en deed presentatieklussen, ook zang. Maar hij had niet elke verjaardag een heel uitbundige taart ofzo." Dat kwam pas later, legt ze uit. Hij had een baan bij een modehuis, maar dat werd opgeheven. "Toen had hij tijd over, ik denk dat het toen een vlucht heeft genomen met dat bakken."

Ze heeft ooit eens een taaitaai pop geproefd die hij had gebakken. "Toen had hij een heel origineel recept gemaakt, het was heel lekker. Maar die taarten uit het programma? Ik had niet verwacht dat hij zo netjes zou kunnen werken. Dat is misschien nog een overblijfsel van zijn werk in de mode."

Helemaal los

In het Britse bakprogramma gaat Christiaan helemaal los met baksels, de ene na de andere prachtige creatie komt uit zijn handen. Hij is nu een van de drie deelnemers die is overgebleven uit de groep van tien. Komende dinsdag is de halve finale. Het zou superleuk zijn als hij het tot de finale redt, vindt Sylke. Ze kijkt nu al uit naar zijn keukencreaties. "Nu ik dit weet mag hij de volgende keer dat ik hem zie voor me aan de slag!"