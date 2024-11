Arjen Lubach stapt met hele team over naar RTL

Arjen Lubach stapt met zijn hele team van de VPRO over naar RTL. Dat heeft de programmamaker en cabaretier vrijdag bekendgemaakt in een filmpje op Instagram. Zijn redactie heeft het nieuws bevestigd aan het ANP. Lubach maakte donderdagavond de laatste aflevering van De Avondshow met Arjen Lubach. RTL laat vrijdag weten dat Lubach een "dagelijks satirisch programma" gaat maken. Over de exacte invulling van het programma doet de redactie nog geen mededelingen. Hierover geeft Lubach vrijdagmiddag een toelichting op NPO Radio 1.

Vorig jaar werd Arjen Lubach nog verkozen tot Mediapersoon van het Jaar. In het museum Beeld & Geluid kreeg hij de prijs uit handen van de winnaar van vorig jaar, André van Duin.

Voorjaar 2025

De eerste uitzending van Lubach zal in het voorjaar van 2025 te zien is. Peter van der Vorst, directeur content van RTL zegt vrijdag "superblij te zijn" met het nieuws. "Satire is een belangrijke verworvenheid in de Nederlandse samenleving en onafhankelijkheid van makers is bij dit soort programma's essentieel. Daarom krijgen Arjen en zijn team de komende drie jaar uiteraard alle vrijheid om naar eigen inzicht hun programma te maken."

Lubach maakte tien jaar programma's voor de NPO en de VPRO. Begin dit jaar maakte hij bekend dat de samenwerking na het najaarsseizoen zou eindigen. Producent Human Factor TV, die zowel Zondag met Lubach als De Avondshow maakte, gaat ook het programma op RTL produceren. Ook Janine Abbring, die de eindredactie deed van de shows van Lubach, gaat mee. De vaste satirische medewerkers, zoals Tex de Wit, Diederik Smit, Jonathan van het Reve en Soumaya Ahouaoui, zijn ook aan het nieuwe programma verbonden.

ANP