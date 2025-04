Ophef over kritische Amsterdammers in Kopen Zonder Kijken: 'Verwend yuppenstel'

Op sociale media raakt men er niet over uitgepraat: het Amsterdamse stel in de meest recente aflevering van Kopen Zonder Kijken op RTL4. De jonge ouders Leroy en Saskia lijken het namelijk maar moeilijk te kunnen verkroppen dat ze met hun budget 'ver' buiten onze hoofdstad moeten gaan wonen. Dat was al een enorme teleurstelling voor ze, maar niks had ze kunnen voorbereiden op hun uiteindelijke woning in Lelystad.

In eerste instantie denken Leroy en Saskia dat ze met het budget van 350.000 euro niet al te ver van de stad hoeven te zitten. Maar al snel blijkt die gedachte ietwat naïef. En daarom wordt het zoekgebied uitgebreid en gaat het stel bij vier woningen in Lelystad kijken.

"Ik heb even helemaal geen goed gevoel", zegt Saskia na het zien van de eerste rijtjeswoning. En ook het tweede huis valt allesbehalve lekker: "Ik heb me mentaal voorbereid op het ergste en deze komt wel in de buurt", aldus Leroy. "Ik vind het gewoon echt verschrikkelijk." Ook het derde huis doet de moed hen in de schoenen zakken.

Maar dan gaan ze kijken bij het vierde en laatste huis. Deze valt wél in de smaak. "Dit is de enige waar ik een goed gevoel bij heb", zegt Saskia opgelucht. Maar dat fijne gevoel is geen lang leven beschoren, want al snel staan ze met hun blinddoeken om op straat en worden ze 'verrast'' met hun nieuwe woning: huis één. "Ik moet het eerst even verwerken in plaats van blij zijn", besluit Leroy, die zichtbaar aangeslagen is.

'Verwend yuppenstel'

De hele gang van zaken schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat. "Twee Amsterdammers die opeens erachter komen dat Nederland groter is dan Amsterdam en ook echt nergens blij mee zijn", zegt een X-gebruiker. "Dit programma is soms zo leuk. Maar niet met een vervelend, verwend yuppenstel uit Amsterdam die voor weinig geld een vrijstaand huis in Amsterdam-Centrum wenst", zegt een ander.

Toch hebben sommigen wel begrip voor het stel. "Vond hem echt niet ‘havermelkelite’. Hij is meer slachtoffer van die elite", zegt een kijker.

En Karin ziet toch nog een lichtpuntje in de duisternis: