Adriaan van Dis kan Zomergasten niet presenteren om gezondheid

Adriaan van Dis kan VPRO Zomergasten dit seizoen niet presenteren vanwege zijn gezondheid. Dat meldt de omroep. Het besluit is genomen door Van Dis zelf, maar op "advies van behandelende specialisten."

"De VPRO vindt dit uiteraard jammer maar de gezondheid van Adriaan staat voorop. De VPRO wenst hem een goed herstel", aldus de omroep in een verklaring. De VPRO meldt niet wat de 77-jarige schrijver precies heeft.

"Tot mijn grote spijt moet ik nu pas op de plaats maken. Ik verwacht een spoedig herstel", zegt Van Dis in een persbericht.

Zomergasten

De presentatie van het programma wordt overgenomen door oud-presentatoren. Dat zijn Janine Abbring, Jelle Brandt Corstius, Hanneke Groenteman, Peter van Ingen, Margriet van der Linden en Joris Luyendijk.

Het seizoen is vanaf 21 juli te zien. Wie te gast zijn, wordt later bekendgemaakt. Vorig jaar werd Zomergasten voor het eerst gepresenteerd door Theo Maassen. Daarvoor was Abbring zes seizoenen lang de gastvrouw.

ANP