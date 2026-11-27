Een trein en een vrachtwagen zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen bij station Kropswolde in Hoogezand. De aanrijding zorgde voor een grote ravage.

Het ongeval gebeurde rond 11.15 uur. De vrachtwagen was volgeladen met keukenonderdelen. Door de klap ligt een groot deel van het perron bezaaid met keukenspullen. Ook de trein heeft schade opgelopen. Er raakte niemand gewond.

De oorzaak van de botsing is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Door het ongeval ligt het treinverkeer tussen Groningen en Sappemeer naar verwachting tot 15.45 uur stil.