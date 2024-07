Moord in de Spirituele Winkel - aflevering 8: ‘Als je dit zou verfilmen zou het ongeloofwaardig zijn’

Een moordzaak als deze kom je bijna niet tegen in Nederland. Het begint met een raar sms’je naar familie en vrienden, daarna een mogelijke vermissing en eindigt met een vriendin die de moordenaar blijkt te zijn. Politie en justitie geven een uniek inkijkje in het onderzoek naar de moord op Ichelle van de Velde.

Davy van Riel, Tactisch Coördinator, en Martine Jacobs, teamleider, werkten dag en nacht intensief mee aan het onderzoek naar de vermissing van en uiteindelijke moord op Ichelle. De rechercheurs leggen uit hoe ze door goed speurwerk bij Sandra H. terecht zijn gekomen en hoe ze de lichaamsdelen van Ichelle weten te vinden. De kleinste aanwijzingen zoals een schoen op een foto en een GPS-tracker zijn essentieel geweest in de zoektocht naar Ichelle.

Het gebeurt eigenlijk zo goed als nooit dat de politie zo openhartig praat over een opsporingsonderzoek, en wat dat met hen heeft gedaan. In de 8 e en laatste aflevering van de podcast Moord in de Spirituele Winkel wordt hier uitzondering op gemaakt. Ook vertelt Mark de Graaf, officier van justitie, over de zaak tegen Sandra H. Want ondanks dat Mark veel rechtszaken heeft gedaan, zal deze hem altijd bij blijven: “Als je dit zou verfilmen zou het bijna ongeloofwaardig zijn. Dat maakt dat dit een heel bijzonder onderzoek is geweest.”

Luister nu de 8e aflevering van de podcast Moord in de Spirituele Winkel