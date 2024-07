Moord in de Spirituele Winkel - aflevering 7: 'Wat vindt het hof: is Ichelle wel of niet met voorbedachte rade om het leven gebracht?'

Een moordzaak zoals deze kom je zelden tegen. Een vrouwelijke moordverdachte, die ook nog eens een goede vriendin was van het slachtoffer, en die één groot toneelspel opvoerde door mee te helpen zoeken. Het gebeurde allemaal in Oostburg, waar Sandra H. haar goede vriendin Ichelle van de Velde om het leven bracht.

Anderhalf jaar na de uitspraak tegen Sandra H. voor de moord op Ichelle van de Velde dient eind april 2024 het hoger beroep. Volgens de advocaat van Sandra klopt het verhaal van de getuige, die op die bewuste 15 december 2020 in de spirituele winkel van Sandra zou zijn geweest, niet. Sandra zou Ichelle niet met voorbedachte rade om het leven hebben gebracht.

In de zevende aflevering van Moord in de Spirituele Winkel hoor je het verslag van het hoger beroep. Hoe betrouwbaar vindt het hof de bizarre verklaring van de getuige uit de winkel? Die verklaring was voor de rechtbank namelijk cruciaal om Sandra voor moord te veroordelen, en niet voor doodslag. En kunnen de nabestaanden van Ichelle na dit hoger beroep eindelijk beginnen met het verwerken van haar dood?

Beluister hieronder de zevende aflevering. Abonneer je op deze podcast om niets te missen.