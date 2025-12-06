Succes van zingende buschauffeur Rick neemt vlucht met eerste single

Van zingende buschauffeur naar potentiële hitzanger: het gaat ineens heel hard voor Rick de Jong uit Alblasserdam. Zijn zangvideo in de bus ging miljoenen keren rond op social media, en nu komt hij met een eigen single. Hij moet repeteren, videoclips opnemen en optredens voorbereiden. En dat allemaal naast zijn werk in het familiebedrijf. Een droom komt uit, maar het is ook wel even schakelen voor Rick.

Dat hij viral ging, was natuurlijk even schrikken, maar gelukkig op een positieve manier. "Ik heb alleen maar leuke reacties gekregen. Het is mij erg meegevallen", glundert Rick. Zijn doorbraak lijkt met de single nu echt te komen. En dat is misschien maar goed ook, want zelf had hij nooit aan een zangcarrière gedacht: "Ik zing weleens op feestjes van vrienden, maar door onzekerheid had ik nooit doorgepakt."

Welke plaat dan?

Inmiddels is hij de studio ingedoken en zijn de opnames gedaan. Opnames die hij dus naast al zijn werk bij het familiebedrijf doet. Maar gelukkig valt die combinatie goed te maken. "Doordat mijn vader overleed, heb ik het touringcarbedrijf overgenomen", legt Rick uit. Even leek het erop dat hij door alle extra taken geen tijd meer had voor het maken van muziek maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De oplossing was simpel, aldus Rick: "Ik miste het zingen dus ik heb een geluidset gekocht."

Maar om welke single gaat het dan? Nou, dat kan natuurlijk niks anders zijn dan (een kerstversie van) Unchained Melody, de plaat waar hij zo beroemd mee is geworden. En die beroemdheid zal naar alle waarschijnlijkheid ook alleen maar toe gaan nemen, want vanaf half december staat Rick ook op het podium. En voor wie denkt dat die optredens alleen in Nederland zijn, heeft het mis. Inmiddels zijn er aanvragen binnen uit Italië, Spanje en Bulgarije.