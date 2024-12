Paradiso grijpt in: kaartjes doorverkopen met winst? Vergeet het maar!

Mensen die een kaartje hebben gekocht voor een concert in Paradiso in Amsterdam kunnen hun kaartje voortaan niet meer met winst doorverkopen. Het poppodium is een samenwerking aangegaan met Ticketswap, waardoor kaartjes alleen nog voor de originele prijs verkocht mogen worden.

In bovenstaande video zie je hoe Taylor Swift Ticketmaster bekritiseert na een kaartjeschaos. Paradiso wil met Ticketswap juist voorkomen dat fans de dupe worden van woekerprijzen.

Via Ticketswap kunnen concertbezoekers kaartjes van elkaar overkopen. Normaal geldt dan een prijsplafond van 120 procent van de originele ticketprijs. Tickets voor concerten in Paradiso kunnen dus niet meer met 20 procent winst worden doorverkocht.

'Ticketprijzen staan onder druk'

Volgens Paradiso wordt het dankzij de samenwerking met Ticketswap "veiliger om tickets te kopen op het bekendste doorverkoopplatform van Nederland". "Met stijgende kosten voor artiesten om op tour te gaan en een mogelijke btw-verhoging in 2026 staan ticketprijzen onder druk", zegt Erik Luyten van Paradiso in een persverklaring. "Bezoekers kunnen hun geld maar één keer uitgeven en moeten steeds vaker keuzes maken. Onze samenwerking met Ticketswap zorgt ervoor dat we de prijzen laag kunnen houden op hun platform."

ANP