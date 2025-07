Ozzy Osbourne op 76-jarige leeftijd overleden

Black Sabbath-zanger Ozzy Osbourne is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, meldt onder meer Sky News. Hij gaf eerder deze maand zijn laatste optreden met de band.

Zijn familie laat in een verklaring weten dat de zanger dinsdagochtend is overleden. "Hij was met zijn familie en werd omringd door liefde." De Brit had zijn afscheidstournee met Black Sabbath 5 juli afgesloten met een groot optreden in Birmingham. Vrienden en collega's als Metallica, Guns N' Roses en Slayer werkten mee aan dit concert.

Black Sabbath wordt over het algemeen beschouwd als de eerste metalband. De groep had zijn eerste optreden in 1968. Tot de grootste hits worden nummers als Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train en Changes gerekend. Osbourne stond bekend om zijn opmerkelijke acties. Een beroemd verhaal is hoe hij tijdens een optreden het hoofd van een vleermuis afbeet. Dit soort acties bezorgden hem bijnamen als The Prince of Darkness.

Realityshow

Osbourne kreeg in de jaren negentig een tweede carrière als realityster, dankzij het MTV-programma The Osbournes, dat van 2002 tot 2005 te zien was. Behalve Ozzy speelden ook zijn vrouw Sharon en hun kinderen Kelly en Jack rollen in de serie.

De zanger had Parkinson en kampte al jaren met een zwakke gezondheid. Met Black Sabbath maakte Osbourne negentien studioalbums, de laatste verscheen in 2013. Van deze platen werden meer dan 70 miljoen exemplaren verkocht. De zanger maakte solo nog dertien extra studioplaten. Hiervan werden er naar schatting 100 miljoen verkocht.

Zijn verbintenis met Sharon in 1982 was zijn tweede huwelijk. Met zijn eerste vrouw Thelma had Ozzy drie kinderen. Een derde kind dat hij met Sharon kreeg, Aimee, deed niet mee aan de realityshow op MTV.

ANP