Einde voor Wild Romance: band van Herman Brood stopt na 50 jaar

Muziek

Vandaag, 13:14 - Update: 3 uur geleden

Wild Romance, de band die ooit de vaste begeleidingsgroep was van Herman Brood, stopt ermee. Dat maakte de band maandag bekend. In april geeft Romanza Brava | The Wild Romance Legacy nog een reeks afscheidsconcerten in Nederland.

De band bestaat sinds 1976. Na de dood van Herman Brood in 2001 bleef het enkele jaren stil rond Wild Romance. In 2011 keerde de groep terug op initiatief van drummer Jan 't Hoen, aanvankelijk onder de naam Romanza Brava. In de jaren daarna veranderde de naam meerdere keren, onder meer naar Dany Lademacher’s Wild Romance en later The Wild Romance. Na het overlijden van Lademacher kreeg de band de naam Romanza Brava | The Wild Romance Legacy.

Laatste Nederlandse optredens

Het eerste van de laatste Nederlandse optredens staat gepland op 10 april in Vlaardingen. Het afscheid in Nederland volgt op 25 april in Scheveningen. Daarna reist de band nog naar het Caribisch gebied voor twee optredens op Bonaire, op 4 en 6 juni.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

