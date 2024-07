Driebergen wil eerbetoon aan 'hun' Blue Diamonds, nu het geld nog

Driebergen wil The Blue Diamonds, bekend van hun hit Ramona, eren met een standbeeld in het Oranjepark. Het initiatief, geleid door Bram en Paola Brinkman, krijgt brede steun in de gemeenschap en van de familie.

Het project, ter waarde van 50.000 euro, moet gefinancierd worden via crowdfunding en culturele fondsen. Hiermee hopen de initiatiefnemers de muzikale erfenis van de broers Ruud en Riem de Wolff te behouden en jongere generaties kennis te laten maken met deze iconen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis.