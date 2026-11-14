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Bredase stadsbeiaardier dreigt baan te verliezen na 100 jaar familietraditie

Muziek

Vandaag, 10:06

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De Bredase stadsbeiaardier Paul Maassen weet nog altijd niet of hij na de jaarwisseling zijn baan behoudt. De gemeenteraad wil unaniem dat hij blijft, maar een voorstel om zijn functie direct veilig te stellen, werd donderdagavond weggestemd. Het college moet nu op zoek naar een andere oplossing. Daarmee blijft een 500 jaar oude traditie voorlopig onzeker.

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Maassen dreigt zijn baan per 1 januari 2027 te verliezen doordat zijn werkgever Nieuwe Veste zijn functie schrapt. De gemeente wilde hem onderbrengen bij Stichting Grote Kerk Breda, maar die weigert. Volgens de stichting is de gemeente zelf verantwoordelijk, omdat de toren en het carillon gemeentelijk eigendom zijn. Bovendien vindt de kleine stichting de financiële en juridische risico's van een vast dienstverband te groot, omdat de gemeente alleen financiering tot eind 2030 toezegt.

Gemeenteraad wil Maassen behouden

CDA-raadslid Antje Beers vindt dat de gemeente zelf moet ingrijpen. "Ons voorstel was om Paul Maassen rechtstreeks bij de gemeente in dienst te nemen. Het college wilde hem juist onderbrengen bij Stichting Grote Kerk, maar dat is niet gelukt." Het voorstel van het CDA en Breda Beslist werd verworpen, maar een motie om de stadsbeiaardier te behouden kreeg wel unanieme steun. Volgens Beers moet er voor het einde van het jaar een oplossing komen.

De kwestie houdt Breda flink bezig. Een petitie om Maassen te behouden werd al duizenden keren ondertekend. Zijn familie bespeelt de Bredase klokken al sinds 1923. Voorlopig blijft het afwachten of die traditie ook na de jaarwisseling kan worden voortgezet.

Door Redactie Hart van Nederland
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