Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Brad Arnold, zanger van 3 Doors Down, op 47-jarige leeftijd overleden

Brad Arnold, zanger van 3 Doors Down, op 47-jarige leeftijd overleden

Muziek

Vandaag, 21:20

Link gekopieerd

Brad Arnold, zanger van de Amerikaanse rockband 3 Doors Down, is overleden. Dat heeft de band bekendgemaakt op Instagram. Arnold werd 47 jaar en overleed aan de gevolgen van kanker.

De zanger speelde een belangrijke rol in het succes van de band in de jaren 2000. Zo schreef hij onder meer de doorbraakhit Kryptonite. De band scoorde in Nederland grote hits met nummers als Here Without You, Let Me Go en Away From The Sun.

'Vredig heengegaan'

"Met zijn geliefde vrouw Jennifer en zijn familie aan zijn zijde is hij vredig in zijn slaap heengegaan", schrijft de band. "Als oprichtend lid, zanger en oorspronkelijke drummer van 3 Doors Down heeft Brad geholpen de mainstream rockmuziek opnieuw vorm te geven." Arnold maakte vorig jaar mei bekend dat hij uitgezaaide kanker had, die onder meer zijn longen had bereikt. Een tournee van de band werd geannuleerd.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.