Brad Arnold, zanger van 3 Doors Down, op 47-jarige leeftijd overleden

Brad Arnold, zanger van de Amerikaanse rockband 3 Doors Down, is overleden. Dat heeft de band bekendgemaakt op Instagram. Arnold werd 47 jaar en overleed aan de gevolgen van kanker.

De zanger speelde een belangrijke rol in het succes van de band in de jaren 2000. Zo schreef hij onder meer de doorbraakhit Kryptonite. De band scoorde in Nederland grote hits met nummers als Here Without You, Let Me Go en Away From The Sun.

'Vredig heengegaan'

"Met zijn geliefde vrouw Jennifer en zijn familie aan zijn zijde is hij vredig in zijn slaap heengegaan", schrijft de band. "Als oprichtend lid, zanger en oorspronkelijke drummer van 3 Doors Down heeft Brad geholpen de mainstream rockmuziek opnieuw vorm te geven." Arnold maakte vorig jaar mei bekend dat hij uitgezaaide kanker had, die onder meer zijn longen had bereikt. Een tournee van de band werd geannuleerd.