Baila de Gasolina: is dit de nieuwe zomerhit?

Terug in de Tijd van Yves Berendse. Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. Stuk voor stuk regelrechte zomerhits. Deze zomer klinkt Baila de Gasolina van vriendengroep Effe Serieus uit elke speaker. Het geheim? "Simpele tekst en meebrullen maar!".

Benieuwd naar het nummer? Bekijk bovenstaande video!

Al ruim 10 jaar treedt Effe Serieus op in het land. Ze zingen covers en weten iedere feesttent op z’n kop te zetten. Toch kent het grote publiek hen nog niet. Daar moet verandering in komen, dachten de mannen uit Brabant. Ze schreven hun eerste eigen nummer en reizen nu als popsterren het hele land door.

"Het lied is een ode aan de pomp", legt Stephan Visser, een van de bandleden, uit. "Als we onderweg zijn, stoppen we vaak bij het tankstation. Even een snack en wat te drinken halen. Je kunt er alles krijgen: frikandellen, ijsjes, noem maar op. Al die dingen komen in ons nummer voorbij. De kracht zit ’m in de opbouw. We beginnen rustig, en bij het refrein staat de hele tent te springen."

Zwarte Cross

De rest van het jaar zitten de mannen nagenoeg volgeboekt. "We staan overal: van een kermis tot aan de Zwarte Cross. Voorgaande jaren stonden we als bezoeker op de Zwarte Cross, nu treden we er op. Heel bizar eigenlijk. We hebben er allemaal nog een fulltime baan naast, maar daar hebben we bijna geen tijd meer voor. We zullen straks ook minder gaan werken. Althans: minder in wat we voorheen deden. De muziek neemt alleen maar toe."