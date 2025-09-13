Terug

Gefronste wenkbrauwen om legeroproep van ‘Ministerie van Deveensie’

Vandaag, 12:51

In het Zuid-Hollandse dorp Roelofarendsveen was het deze week voor enkele bewoners even schrikken: inwoners kregen een brief op de mat van het 'Ministerie van Deveensie', waarin ze werden opgeroepen zich te melden voor hun dienstplicht. Het bleek bij nadere inspectie gelukkig om iets onschuldigs te gaan.

"Hierbij wordt u opgeroepen zich te melden voor de vervulling van uw dienstplicht", luidt de brief die deze week bij inwoners van het dorp door de bus viel. Bovenaan de brief is het logo te zien dat op het eerste gezicht lijkt op dat van de Rijksoverheid, met als afzender 'het Ministerie van Deveensie'.

Niet naar het front, wel naar het feest

Het leidde bij meerdere inwoners van de gemeente Kaag en Braassem tot grote verontwaardiging. Maar van een authentieke brief van de overheid, waar simpelweg een tikfout in stond, is geen sprake. De opvallende brief blijkt een uitnodiging te zijn om de eer van Roelofarendsveen te verdedigen tijdens het Jeugdbloemencorso, een praalwagenparade die onderdeel uitmaakt van de jaarlijkse kermisweek in het dorp. Dat bevestigt Niels Verdel, voorzitter van het organiserende Oranjecomité, aan het AD.

Wel even wat anders dan het oorlogsfront in Oekraïne dus. Dorpsinwoner Kirsten Verdel was een van de ontvangers van de brief en plaatste er een foto van op X. Daar kreeg ze uiteenlopende reacties op: "Hadden ze de schrijver maar verplicht opgeroepen voor een lange cursus Nederlands", schrijft een gebruiker. "Wat slecht geschreven. Ministerie van deveensie", reageert een ander.

Dat Verdel zelf wel doorhad dat het om een grappig bedoelde uitnodiging ging, ontgaat ook velen. "Dit bericht is inmiddels meer dan 112.000 keer bekeken, maar gezien veel van de honderden reacties is een cursusje begrijpend lezen misschien wel op zijn plek", schrijft ze op X.

Gelukkig lijken de meeste lezers al snel door te hebben dat het gaat om de jaarlijkse uitnodiging voor het evenement. Voorlopig gaat er dus niemand naar het front.

