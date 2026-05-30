Kwart miljoen mensen op de been voor gigantisch stoomspektakel in Dordrecht

Dordrecht verandert dit weekend in één grote tijdmachine. Voor het evenement Dordt in Stoom zijn tientallen stoomschepen, stoomtreinen en historische machines naar de stad gekomen. "Het is een perfecte dag, het zonnetje schijnt, alle machines draaien perfect. Het is helemaal super."

In het historische havengebied is het een indrukwekkend gezicht. Langs de kades puffen en sissen grote stoommachines en varen meer dan vijftig historische schepen door de stad. Overal hangt de geur van stoom, olie en geschiedenis, waardoor bezoekers even terug in de tijd lijken te stappen.

Vrijdagavond ging het evenement van start met de traditionele Vlootschouw. Tijdens deze parade voeren stoomschepen en ander varend erfgoed door de havens van Dordrecht. De avond eindigde met een luid concert van stoomfluiten dat tot ver buiten het centrum te horen was.

Grootste stoomevenement van Europa

Een van de blikvangers is Elevator 19. Deze onlangs gerestaureerde installatie is volgens de organisatie de laatste werkende stadsgraanzuiger ter wereld. Daarmee krijgt een bijzonder stuk industrieel erfgoed opnieuw de aandacht van het publiek.

Naast de historische schepen kunnen bezoekers ook terecht bij stoomtreinen, oldtimers en modelbouw. Op verschillende plekken in de stad zijn demonstraties van historische techniek te zien en klinkt muziek die past bij de nostalgische sfeer van het evenement.

Zondag 31 mei is de laatste dag van het evenement. De organisatie verwacht dat ongeveer 250.000 bezoekers afkomen op het grootste stoomevenement van Europa.