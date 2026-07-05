ZIEN: Honderden oldtimer campers en caravans bij elkaar voor festival

Liefhebbers van oude campers en caravans verzamelden zich dit weekend in Meerlo. Daar was de eerste editie van kampeerfestival Magifest. Eigenaren van zo'n tweehonderd oude campers en caravans wilden maar al te graag hun klassiekers showen.

Alles was welkom, zolang de voertuigen maar gebouwd waren vóór 1990. Daarnaast waren er her en der ook nog klassieke personenwagens te zien. Want oude caravans kunnen natuurlijk het best getrokken worden door tijdgenoten.

Driedaags kampeerfestival

De oldtimer-club waar Peter Beterams bij zit, organiseerde al langer clubdagen voor leden, maar Peter vond dat het uitgebreider kon. Daarom organiseerde hij dit jaar voor het eerst een driedaags kampeerfestival in Meerlo voor oldtimer campers en caravans, zo is te zien in de video boven dit artikel.