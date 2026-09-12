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ZIEN | Halloweenbeurs jaagt bezoekers de stuipen op het lijf

Evenementen

Vandaag, 22:16

Het is pas september, maar in Roelofarendsveen zijn ze al helemaal klaar voor Halloween. Dit weekend komen honderden liefhebbers van horror, enge kostuums en griezelige decoraties samen tijdens de tweede editie van de Halloweenbeurs Nederland.

De belangstelling voor de beurs groeit flink. Volgens organisator Danny werden vorig jaar vooraf zo'n tweehonderd kaartjes verkocht. Dit jaar staat de teller al op ongeveer vierhonderd. De organisatie verwacht in totaal zo'n vierhonderd tot vijfhonderd bezoekers.

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De Halloweenbeurs vindt deze zaterdag en zondag plaats in HAL60 in Roelofarendsveen. Op de beelden hierboven kun je alvast goed griezelen.

Door Redactie Hart van Nederland
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