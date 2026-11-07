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Wordt Pinkpop UNESCO-erfgoed? Provincie onderzoekt mogelijkheden

Evenementen

Vandaag, 09:25

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De provincie Limburg gaat onderzoeken of Pinkpop kan worden erkend als Nederlands immaterieel erfgoed. Ook wordt binnen zes maanden bekeken of een voordracht voor de internationale UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed haalbaar is.

Pinkpop wordt sinds 1970 georganiseerd en geldt volgens het Guinness Book of Records als het langstlopende jaarlijkse muziekfestival ter wereld. Daarom wil de provincie Limburg onderzoeken of het festival in aanmerking komt voor een plek op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. Provinciale Staten stemden vrijdagavond met een meerderheid in met het voorstel.

'Een Limburgs succesverhaal'

"Het is een Limburgs succesverhaal dat generaties verbindt, ondernemers kansen biedt en onze provincie internationale uitstraling geeft", stelde de VVD in een toelichting op het voorstel. "Een traditie die hier is ontstaan, verdient het om behouden, doorgegeven en wereldwijd onder de aandacht gebracht te worden."

Volgens de coalitiepartij kan een UNESCO-status de internationale uitstraling van zowel Pinkpop als Limburg versterken. Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers zegt dat de festivalorganisatie enthousiast heeft gereageerd op het plan.

Door Redactie Hart van Nederland

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